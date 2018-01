Intelligence artificielle: une haute distinction pour un co-fondateur de DeepMind

Dans la course mondiale lancée dans l’intelligence artificielle, c’est une pièce maîtresse chez Google.

Au Royaume-Uni, Demis Hassabis, CEO de la branche DeepMind dédiée à ce type de technologie, a été promu Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (Commander of the Order of the British Empire) dans la promotion dévoilée en fin d’année.

Cette haute distinction, remise par la Couronne britannique, récompense ses travaux dans la catégorie “services à la science et à la technologie”.

Very proud of the incredible @DeepMindAI team, this is recognition of the immense contribution they have all made to the world of science and technology – and what’s more, we are only really just getting started! https://t.co/q4bqXHSmLH

— Demis Hassabis (@demishassabis) 30 décembre 2017