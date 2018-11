Intelligence artificielle : quand les entreprises résistent au changement

Les entreprises françaises utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour des projets « core-business ». Mais des freins à une généralisation des usages demeurent.

C’est ce que montre une étude de PwC France et L’Usine Digitale (une marque du groupe Infopro Digital). Cet été, 240 dirigeants (DG, DSI, CDO, DAF et DRH), dont 60% issus d’entreprises de plus de 500 salariés, ont été interrogés en ligne.

Premiers résultats : 34% utilisent ou ont engagé un projet pilote de services ou applications d’intelligence artificielle. 28% ont seulement initié une réflexion à ce sujet.

Interrogés sur les concepts et les technologies qui composent l’IA, plus de 6 dirigeants sur 10 mentionnent l’apprentissage automatique (machine learning) et les algorithmes. Les chatbots (51%), la visualisation de données (50%) et l’automatisation arrivent ensuite.

Les premiers cas d’usage de l’IA cités concernent l’amélioration de la connaissance et de l’expérience client. L’optimisation de l’efficacité opérationnelle et la consolidation des politiques de conformité et de gestion du risque arrivent ensuite.

En outre, le renforcement de la cybersécurité par des technologies d’intelligence artificielle fait également partie des cas d’usage pour plus de 40% des grandes entreprises.

Mais des freins à une utilisation à grande échelle de l’IA demeurent.

Manque de compétences internes

Les principaux obstacles au déploiement de l’IA cités par les organisations de plus de 2500 salariés sont : le manque de connaissance de l’IA (64%) et le défaut de formation des équipes (57%).

La résistance au changement (48%) et le manque de visibilité concernant le retour sur investissement (45%) suivent.

La réglementation stricte en matière de traitement de données et les craintes liées aux algorithmes arrivent loin derrière.

Qu’en est-il du stockage et du traitement de données qui viennent alimenter l’IA ? 69% des organisations interrogées hébergent des données dans le cloud.

Or, ils sont presque aussi nombreux à penser que leur entreprise est peu ou pas mature en matière d’exploitation (65%) et d’analyse de données (62%). Près d’un dirigeant sur deux le pense aussi lorsqu’il est question de collecte de données.

(crédit photo : via pexels.com)