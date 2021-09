Intelligence artificielle : les entreprises tech investissent massivement

Un tiers des décideurs d’entreprises technologiques et de fournisseurs de services prévoient d’investir au moins 1 million $ dans les technologies d’IA d’ici 2022.

Quelles sont vos perspectives d’investissement dans les technologies de l’intelligence artificielle (IA) ? La question a été posée à 268 décideurs de grandes entreprises technologiques et de fournisseurs de services dans le cadre d’un sondage Gartner.

33% des professionnels interrogés déclarent prévoir d’y investir au moins 1 million $ dans les deux ans. En outre, 87% de ceux qui considèrent l’IA comme un domaine d’investissement majeur pensent que les financements vont augmenter à un rythme modéré ou rapide.

Ainsi, parmi d’autres technologies émergentes et en croissance (Cloud, IoT…), les technologies d’IA affichent le second niveau d’investissement moyen déclaré le plus élevé.

Pour les répondants dont l’entreprise investie dans l’IA, le budget le plus élevé dans ce domaine devrait concerner la vision par ordinateur. L’enveloppe moyenne est attendue à 679 000 $ par organisation sur deux ans, a précisé le cabinet d’études.

Applications composites générées par une IA (624 K$ en moyenne), développement logiciel porté par une IA (584 K$) et analyse avancée de données (565 K$) suivent.

Sortir de « l’immaturité technologique »

Mais il reste des obstacles aux déploiements de l’IA en production.

Quels sont-ils ?

L’enquête internationale pointe également une relative « immaturité technologique ». La complexité de certaines offres ou encore le manque de compétences peuvent également freiner l’adoption de l’IA à l’échelle d’une organisation et de son écosystème.

Certes, plus de la moitié des répondants déclarent une adoption significative de leurs produits et services basés sur l’IA par les clients ou les utilisateurs internes. Toutefois, 41% indiquent que l’essentiel des développements associés à ces technologies sont encore « en cours » ou que leur adoption est en « phase précoce ». La marge de progression est donc importante.

* Ces entreprises ont chacune généré un chiffre d’affaires 2020 d’au moins 10 millions de dollars. Source : « The 2021 Gartner Second Annual Emerging Technology Product Leaders Survey »..