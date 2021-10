Intelligence artificielle : l’Europe investit toujours plus

« Les entreprises européennes considèrent l’intelligence artificielle (IA) comme une technologie prioritaire dont les impacts seront significatifs pour différents secteurs », a déclaré récemment Andrea Minonne, analyste de recherche chez IDC.

Selon la société d’études, le marché de l’IA en Europe va franchir les 22 milliards $ en 2022 et croître en moyenne de 26,7% par an pour atteindre les 50 milliards $ à horizon 2025.

Quelles industries investissent le plus ?

Banque, industrie, commerce

En Europe, la banque et l’industrie manufacturière investiraient le plus sur la période, notamment à des fins de gestion de la qualité et de maintenance prédictive. Toutefois, c’est dans le secteur de la santé que la croissance des dépenses d’IA serait la plus marquée.

Dans le commerce de détail (Retail), enfin, les investissements seraient concentrés sur l’automatisation du service client et des processus de vente.

Selon une autre étude (IBM), globalement, parmi le tiers des organisations qui utilisent l’IA en production, 43% (36% en Europe, 30% en France) disent avoir accéléré les déploiements pour adapter l’offre à la demande et saisir les opportunités commerciales post-pandémie.

80% utilisent ou prévoient d’utiliser des logiciels d’automatisation intelligente pour soutenir la productivité des équipes (55% en France) et mieux répondre aux incidents informatiques.