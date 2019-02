Intelligence artificielle : la France dans le top 3 européen des recruteurs

La France se positionne au 3e rang européen et au 7e rang mondial de pays proposant le plus d’opportunités aux talents de l’IA et du Machine Learning.

Quinze pays ont été classés par UiPath en fonction du volume d’offres diffusées via les déclinaisons locales du métamoteur de recherche d’emploi Indeed dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (Machine Learning).

Tous les pays du classement ont un écosystème de start-up dynamique, selon l’éditeur de logiciels et spécialiste de l’automatisation robotique des processus (RPA).

À l’echelle mondiale, le classement est dominé par la Chine (avec 12 113 offres d’emploi IA/ML répertoriées au 6 septembre 2018), les États-Unis (7465 annonces) et le Japon (3569).

Le Royaume-Uni (1547 annonces) et l’Inde (1326 offres) font également partie du top 5.

La France (763 offres), de son côté, est le septième pays du classement général. Elle est aussi, après l’Allemagne (1120), le troisième pays d’Europe à proposer le plus d’offres.

Paris et sa région, Lyon et Toulouse offrant le plus d’opportunités dans ces domaines.

Ingénieurs logiciels

Qu’en est-il lorsque le volume d’offres est rapporté à la population active locale ?

La France, derrière l’Allemagne à nouveau, se maintient au septième rang du classement avec 18,6 offres en IA par million d’actifs.

Mais le classement dans son ensemble est bouleversé. Les trois premières places reviennent ainsi au Japon (avec 44,7 offres IA par million d’actifs), Israël (38,7) et le Royaume-Uni (37,3). Ils devancent ainsi les États-Unis (36,3) et le Canada (27).

La Chine, enfin, chute au 10e rang (avec 13,3 offres par million d’actifs).

UiPath s’intéresse également aux métiers et compétences les plus demandés.

Globalement, les ingénieurs logiciels, les data scentists, les chercheurs IA/ML, les commerciaux et les managers produits font partie des profils les plus recherchés.

Du côté des recruteurs, en France, Doctrine (avec 6,9% des offres IA étudiées localement), Adikteev (5,4%) et Google (4,8%) font partie des principaux pourvoyeurs d’offres.

(crédit photo © Lightspring-Shutterstock)