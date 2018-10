Connectivité : InterCloud fournit un accès direct à IBM Cloud

InterCloud, fournisseur d’un service de connectivité entre de grands groupes et les fournisseurs du cloud public, propose un accès direct à IBM Cloud via IBM Cloud Direct Link. Les entreprises peuvent ainsi contourner l’internet public pour accéder directement aux services d’IBM Cloud et y intégrer leurs propres applications et ressources. Et bénéficier d’engagements concernant la performance et la sécurisation des flux applicatifs.

« Cette collaboration avec IBM Cloud nous permet de fournir à nos clients un accès rapide, performant et fiable à leurs ressources sur IBM Cloud », a déclaré Jérôme Dilouya, fondateur et CEO d’InterCloud, cité dans un communiqué.

« Le tout garanti par des niveaux de service (SLA) de bout en bout », a-t-il ajouté.

La SNCF, une cliente très investie

La connectivité dédiée à IBM Cloud sera progressivement disponible à l’échelle mondiale. Dans un premier temps, elle est proposée par InterCloud sur le seul continent européen.

Justement, la SNCF, dont le fonds SNCF Digital Ventures a investi dans InterCloud, est l’un des premiers clients du prestataire a en bénéficié.

Pour la SNCF, ce choix s’inscrit dans le cadre d’une stratégie multi-cloud assumée. En effet, d’ici 2020, l’entreprise ferroviaire française prévoit de transférer 60% de ses applications (sur un total de 1500 aujourd’hui) vers le cloud public.

À commencer par IBM Cloud, AWS et Microsoft Azure. Tous partenaires d’InterCloud.

(crédit photo de une © IBM)