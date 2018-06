Internet Intelligence : Oracle propose une carte de la “santé” d’Internet

Oracle propose gratuitement Internet Intelligence Map, du nom d’une carte mise à jour en temps réel permettant d’avoir un oeil sur la santé d’internet.

Une “ressource” névralgique

Qu’il s’agisse d’attaques par déni de services, de pannes d’électricité, de catastrophes naturelles ou de restrictions imposées par un État, Internet peut être perturbé, voire interrompu, dans différentes zones géographiques.

Le nouveau portail en ligne d’Oracle rend compte de cela.

Kyle York, vice-président d’Oracle, explique, dans un communiqué de presse, « qu’Internet est le réseau le plus important au monde, mais qu’il est incroyablement volatile. Les perturbations sur Internet peuvent affecter profondément les entreprises, les gouvernements et les opérateurs de réseaux. » Et d’ajouter : “En conséquence, toutes ces parties prenantes ont besoin d’une meilleure visibilité sur la santé de l’internet mondial. Avec cette offre, nous concrétisons notre engagement à en faire une expérience meilleure et plus stable pour tous ceux qui en dépendent. ”

Basé sur Dyn

La carte en question présente des statistiques de connectivité au niveau de chaque pays sur la base des réponses traceroute (acheminement des paquets IP), des volumes de requêtes BGP (Border Gateway Protocol) et DNS (Domain Name System), le tout depuis un tableau de bord unique en forme de carte du monde.

Cet outil a été développé par l’équipe Internet Intelligence de l’entreprise, qui fournit des informations et des analyses sur l’état de l’infrastructure Internet mondiale. Cette équipe, qui publie régulièrement des analyses sur l’état du Web, a déclaré qu’elle offrait maintenant ses capacités d’analyse à tout le monde via cette nouvelle carte.

Internet Intelligence est alimenté par Oracle Cloud Infrastructure. Précédemment connu sous le nom de Dyn Research, un fournisseur DNS entré dans le giron d’Oracle en novembre 2016, après avoir fait l’objet, en octobre 2016, d’une attaque DDoS (par déni de service) massive estimée à plus d’un To/s.

L’objectif est donc de fournir aux utilisateurs un moyen simple et graphique de suivre la santé d’Internet en temps réel et de mieux comprendre l’impact de différents types d’événements pouvant l’affecter.

En guise de résumé, sur le site d’Oracle, il est indiqué « qu’il est dédié au compte-rendu et à la couverture des problèmes qui ont un impact sur la performance d’Internet – quelque chose qui nous concerne tous ».

(Crédit photo : @Oracle)