Interview Godefroy de Bentzmann- Syntec Numérique: « Le Day-Click: carrefour de l’emploi et de l’innovation »

La deuxième édition du Day-Click approche de manière imminente. Sous la houlette du Syntec Numérique, une journée fédératrice organisée le 21 novembre au CENTQUATRE-PARIS (19ème arrondissement).

Objectif : Faire découvrir au plus grand nombre le secteur du numérique en pleine croissance avec ses métiers variés.

Le Day-Click s’adresse en priorité aux jeunes qui cherchent à s’informer sur les formations dédiées à cette univers synonyme d’opportunités professionnelles, pour les garçons et les filles.

L’occasion de découvrir les tendances technologiques (comme la blockchain et l’intelligence artificielle) mais aussi l’opportunité de découvrir les filières d’orientation pour mettre un pied à l’étrier.

Interview teasing avec Godefroy de Bentzmann, Président de la chambre professionnelle Syntec Numérique.

Silicon.fr : Comment Le Day-Click compte promouvoir les filières métiers du numérique ?

Godefroy de Bentzmann : Le numérique est plus que jamais l’un des secteurs les plus dynamiques du pays ! Pour preuve, il a créé en 2016 en France 19 000 emplois nets et réalisé 47 000 recrutements.

Pour autant, il reste encore assez méconnu du grand public, et souffre d’une pénurie de compétence sur certains métiers. C’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’organiser une grande journée dédiée au numérique et à ses magnifiques opportunités pour sensibiliser notamment la nouvelle génération.

Plus de 300 entreprises du numérique, 20 universités et écoles seront présentes pour témoigner de ce dynamisme, ainsi que Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre – chargé du Numérique, qui nous fait l’honneur de participer à notre conférence d’ouverture.

Plus de 20 000 offres (stages, alternances, CDD et CDI) seront notamment à pourvoir sur la journée, à travers une gigantesque session de job dating qui se tiendra de 9h30 à 17h. Celle-ci sera rythmée par des rendez-vous de 6 minutes avec des entreprises et des startups influentes.

En parallèle, plus de 80 conférences et ateliers seront organisés afin d’appréhender tous les challenges du numérique : les métiers de demain, les compétences qui seront requises par les entreprises de tous horizons dans les années à venir, les formations associées…

De nombreux professionnels viendront également témoigner et faire découvrir leurs métiers, pour la plupart encore peu connus du grand public : data-scientist, développeur web, UX designer, architecte DevOps, consultant cloud…

Silicon.fr : C’est la deuxième édition du Day-Click. Quelles grandes thématiques seront abordées à cette occasion ?

Godefroy de Bentzmann : Au-delà de l’emploi, la formation et le recrutement, l’innovation sera aussi au cœur de cette seconde édition.

Une centaine d’entreprises et de startups feront des démonstrations tout au long de la journée sur l’espace « Village de l’innovation.

Les exposants présenteront leurs plus belles idées et créations digitales, à travers des expériences interactives, afin de faire découvrir le futur visage numérique de la France.

De nombreuses conférences seront également animées par les plus grands experts français afin de tout connaître des technologies qui influencent nos usages et créent les métiers de demain : Blockchain, Intelligence artificielle, ville intelligente, réalité augmentée, Big Data…Faut-il en avoir peur ? A quoi servent-elles ? Comment maîtriser leur développement ? Quels métiers gravitent autour et quelles compétences faut-il avoir ? etc.

Silicon.fr : Avez-vous quelques conseils à prodiguer aux entreprises et aux start-up qui galèrent pour trouver plus facilement les profils IT recherchés ?

Godefroy de Bentzmann : La guerre des talents est en effet une réalité, en particulier dans notre secteur. Les technologies se développent à vitesse grand V et nécessitent donc toujours un coup d’avance.

Trouver les bons profils, capables de les maîtriser et de les appréhender n’est pas toujours chose facile. Il faut donc être inventif et créatif pour attirer les talents !

Il est par exemple essentiel de travailler et d’investir sur sa marque employeur afin de donner envie aux candidats de les rejoindre, miser sur des campagnes de recrutement originales, proposer des conditions de travail optimales et adaptées à nos métiers : flexibilité, télétravail, un environnement de travail pointu en termes d’outils et de technologies…

Info pratique Le Day-Click:

Rendez-vous le mardi 21 novembre prochain De 9h30 à 19h

Au CENTQUATRE-PARIS, 5 rue Curial, Paris 19

www.ledayclick.fr

Silicon.fr et ITespresso.fr sont partenaires de l’événement