{Interview vidéo} – André Zapharitos, fondation Cognac-Jay : « Nous allons travailler sur deux axes, un SOC consolidé et un service managé »

Aux Assises 2021, André Zapharitos, DSI de la fondation Cognac-Jay, explique comment l’IA est mise à contribution au niveau des postes clients et dans la supervision des infrastructures.

Quel est votre rôle au sein de la fondation ?

André Zapharitos – Je suis DSI de la fondation Cognac-Jay. Les époux Cognac-Jay, fondateurs de la Samaritaine, ont créé cette fondation en 1916, immédiatement reconnue d’utilité publique.

A présent, elle regroupe 2 800 collaborateurs répartis sur 14 établissements dans les domaines de la santé, du médico-social et de l’éducation.

Quelle place occupe la cybersécurité en 2021 dans vos activités de DSI ?

André Zapharitos – Elle a pris une part non négligeable d’importance au sein de la fondation. L’élément fondateur de notre protection c’est la création d’une zone de confiance entre nos établissements. Cela ne peut se faire qu’en partageant les mêmes niveaux de sécurité. On parle de cyberattaques, mais on a eu une crise sanitaire aussi à gérer…

Cela vous a-t-il amené à ouvrir davantage d’accès à distance ?

André Zapharitos – Il a fallu mettre en place des accès sécurisés pour tous les télé-travailleurs, en une à deux semaines, afin de répondre aux demandes des métiers. Nous avons surtout accéléré le mode collaboratif, avec la mise en place d’outils permettant l’interopérabilité des métiers, en distanciel comme en présentiel, ainsi qu’entre les établissements.

Ecoutez l’interview en intégralité dans la vidéo ci-dessous

Propos recueillis par Olivier Bouzereau