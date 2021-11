{Interview vidéo} – Julien Bui, département du Morbihan : « Tout utilisateur doit devenir un pare feu humain »

Aux Assises 2021, Julien Bui, RSSI au Département du Morbihan, explique comment il veut former chaque utilisateur des services de la collectivité à parer aux cyberattaques, du hameçonnage au ransomware.

Le RSSI que vous êtes doit-il protéger les données d’un grand nombre d’utilisateurs et de terminaux ?

Julien Bui – Au département du Morbihan (56), il y a environ 2 800 agents, et une assemblée de 42 élus. La DSI compte près de 70 agents pour gérer 4 000 end-points, serveurs, PC, ordinateurs portables et smartphones confondus.

Quelles sont vos priorités de cyber protection en 2021 ?

Julien Bui – Cette année, comme toute collectivité et toute organisation, c’est de se prémunir contre les cyberattaques qui peuvent arriver. Notamment, au niveau des rançongiciels. Et surtout, nous devons sensibiliser les agents et les citoyens. Cela fait partie de nos missions de collectivité d’accompagner les citoyens au travers de services délivrés par le département.

Propos recueillis par Olivier Bouzereau

Ecoutez l’interview en intégralité dans la vidéo ci-dessous