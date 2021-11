{ Interview vidéo} – Thierry Auger, Lagardère : « l’IA apporte plus d’efficacité que les solutions ponctuelles de sécurité »

Aux Assises 2021, Thierry Auger, DSI corporate et directeur cybersécurité du groupe Lagardère, explique ses choix technologiques et la mise à jour de sa stratégie cyber, notamment associée à une analyse de risques plus dynamique.

Quelles sont vos priorités de cybersécurité cette année ?

Thierry Auger – Il y a toujours des priorités sur la cybersécurité. En particulier, cette année, une mise à jour de la PSSI (politique de sécurité du système d’information), qui n’était pas si vieille puisqu’elle datait de fin 2018. Mais, à la vitesse où les transformations s’opèrent, il était pertinent de faire une mise à jour. On a travaillé aussi sur l’analyse de risques, en passant d’une approche statique, en place depuis une quinzaine d’années, à un modèle beaucoup plus dynamique, liée à de nouvelles offres du marché permettant d’aller chercher des capteurs pour nous apporter beaucoup plus de valeur sur le visibilité du risque.

Retenez-vous des solutions de protection plus unifiées, sur site et dans un ou plusieurs cloud ?Thierry Auger – C’est clairement notre stratégie. En période budgétaire, on passe beaucoup de temps à observer l’écosystème des solutions installées, et on essaie d’unifier, de simplifier cet écosystème technologique en embarquant des plateformes qui nous permettent de gérer plusieurs services. On a ainsi travaillé avec Fortinet pour embarquer davantage de capacités et baisser le coût de possession du système d’information et de la sécurité.

