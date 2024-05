Intranet : Lumapps racheté par le fonds Bridgepoint pour 650 millions $

Une nouvelle ère s’ouvre pour LumApps, l’éditeur d’une solution intranet en mode SaaS qui connecte, via une interface IA conversationnelle, les solutions collaboratives les plus distribuées comme Google Workspace et Microsoft 365 ; mais aussi des applications métier telles que Workday, ServiceNow, Zoom, Salesforce, Box et SAP SuccessFactors.

Créé en 2012, il est racheté par le fonds britannique Bridgepoint pour 650 millions $.

L’opération devrait être bouclée en juillet prochain.« Les investisseurs actuels de LumApps, Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives, Eurazeo Growth, Bpifrance, à travers son fonds Large Venture, et IRIS vendront leurs participations dans LumApps à Bridgepoint dans le cadre de la transaction. » précise un communiqué.

Avec plus de cinq millions d’utilisateurs revendiqués et près de 700 clients dans le monde, LumApps affiche une croissance annuelle de 15%.

« Bridgepoint accompagnera LumApps dans son expansion internationale, en mettant l’accent sur les Etats-Unis, tout en continuant à investir dans le développement de produits pour améliorer l’expérience employé grâce aux technologies avancées d’IA et d’apprentissage automatique, à la vente croisée de nouveaux produits et à la poursuite des activités de fusions et acquisitions.» indique le fonds d’investissement.

Dans les Echos, Sébastien Ricard, le CEO de LumApps confirme que 40 % de son activité est réalisée aux Etats-Unis.