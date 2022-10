Investissements IT : « 2023 sera une année de croissance »

Malgré l’inflation et les tensions géopolitiques, les entreprises continuent d’investir et priorisent l’informatique « en tant que service », relève Gartner.

Le cabinet Gartner anticipe dorénavant une hausse de 5,1% à 4,6 trillions $ (4 658 milliards $) des investissements informatiques mondiaux en 2023.

Malgré l’inflation, la volatilité du taux de change et les incertitudes géopolitiques, les entreprises continuent d’investir et priorisent l’informatique « en tant que service ».

Les particuliers, en revanche, préfèrent reporter certains achats technologiques.

Les prévisions de croissance par segment de marché livrées par Gartner en témoignent.

Logiciels et services en mode cloud

Le segment des logiciels (+11,3% de croissance attendue des investissements en 2023) et celui des services informatiques (+7,9%) seraient à nouveau les mieux orientés l’an prochain.

Selon une autre étude (Synergy Research Group), les entreprises investissent toujours plus la collaboration en mode cloud. 80% de la manne revenant au segment des services de collaboration cloud et hébergés en externe. Un ensemble, dit à « très forte croissance » dynamise toute la catégorie. Il s’agit des communications unifiées, des centres de contact et des plateformes de communication en tant que service (UCaaS, CCaaS et CPaaS).

Hors des logiciels et services IT, la croissance devrait être au rendez-vous également pour les systèmes pour datacenters (+3,4%), portés par la demande des hyperscalers du cloud.

Les investissements dans les services de communication seraient aussi orientés à la hausse (+2,4% de croissance attendue l’an prochain). Le domaine reste le plus étendu du marché.

En revanche, les dépenses dévolues aux terminaux – PC, tablettes, smartphones – resteraient orientées à la baisse (-0,6%), après une année 2022 de forte décélération.

Globalement, l’inflation pèse sur les achats IT des particuliers.

En revanche, les dépenses informatiques des entreprises restent solides, « car les directions générales et les directions financières des organisations, plutôt que de réduire les budgets informatiques, augmentent les dépenses consacrées aux initiatives commerciales portées par le numérique », a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Aussi, la hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement exacerbées par le conflit Russie-Ukraine, accélèrent la transition vers les services cloud. Les investissements dans ce domaine afficheraient ainsi une croissance à deux chiffres en glissement annuel.

(crédit photo © Shutterstock)