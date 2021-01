Investissements IT : près de 4 trillions $ prévus en 2021

Après une année de repli (-3,2% en 2020), les investissements informatiques mondiaux devraient atteindre 3,9 trillions de dollars (3 900 milliards $) cette année 2021. La hausse serait ainsi de 6,2% par rapport aux dépenses IT de 2020, prévoit Gartner.

Selon la société d’études, l’urgence n’est plus de prioriser les seules dépenses de technologies et services jugés « critiques » pour le maintien de l’activité. Gartner réaffirme que ce fut le cas lors de la première phase de la pandémie de Covid-19, l’an dernier.

Dorénavant, les entreprises cherchent à adapter leur approche du travail à distance massif et de la numérisation accélérée en mode cloud des organisations et des processus.

IT Business

« Les activités numériques, portées par des projets avec un court délai de rentabilisation, obtiendront davantage de ressources et d’attention de la part des conseils d’administration en 2021 », estime John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Achats de logiciels, terminaux, services IT… Tous retrouveraient la croissance cette année.

Le segment des logiciels d’entreprise (+8,8%) et celui des terminaux (+8%) afficheraient les plus fortes croissances. Les systèmes pour datacenters devraient enregistrer un gain de 6,2% cette année. Quant aux dépenses de services informatiques, elles progresseraient de 6% et celles consacrées aux services de communication, segment le plus étendu, de 4,5%.

« Des niveaux plus élevés de numérisation des processus internes, de la chaîne d’approvisionnement, des interactions clients et partenaires, et de la prestation de services sont à prévoir en 2021 », ajoute l’analyste. Selon Gartner, les services et technologies de l’information font plus que soutenir l’activité commerciale, elle deviennent « le business ».