Investissements IT : la cybersécurité ne connaît pas la récession

Les dépenses européennes de sécurité informatique devraient croître de plus de 9% par an pour franchir les 66 milliards $ à horizon 2026, prévoit IDC.

Dans un contexte géopolitique tendu et de pression inflationniste, les dépenses européennes de sécurité informatique progressent à un rythme soutenu, relève IDC.

Sur le continent, la croissance des investissements de sécurité informatique est désormais attendue en hausse de 10,2% à 47 milliards $ cette année 2022.

Par la suite, les dépenses de logiciels, appliances et services de sécurité IT progresseraient en moyenne de 9,4% pour franchir les 66 milliards $ à horizon 2026 en Europe.

Quels sont les segments les mieux orientés ?

Les services de sécurité afficheraient la plus forte dynamique (+10,2% de croissance en moyenne par an). Les services constitueraient également la catégorie de dépenses de sécurité IT la plus importante, devant les logiciels et le matériel informatique dédié, selon IDC.

Extension du paysage des menaces

« L’extension du paysage des menaces, la bascule vers des environnements de travail hybride et la dépendance accrue aux services cloud ont élargi la surface d’attaque », a déclaré Stefano Perini, directeur de recherche chez IDC. Le mouvement pousse davantage d’entreprises et administrations européennes « à mettre à niveau leur infrastructure de sécurité, en particulier dans les domaines de la sécurité cloud, réseau et données. »

Qui sont les principaux acheteurs en Europe ?

Les acteurs de la banque, de la fabrication discrète et des services professionnels investiraient le plus, avec respectivement plus de 6, 5 et 4 milliards $ de dépenses « cybersec » attendues cette année 2022.

En revanche, les croissances les plus fortes des dépenses de sécurité IT émaneraient des gouvernements (+11,9% en 2022), de l’industrie des transports et du commerce de gros (+11% de croissance des investissements cyber attendus pour chacun).

Les dynamiques les plus fortes d’ici 2026 seraient enregistrées en République tchèque et dans un ensemble de pays d’Europe de l’Ouest – Belgique, France, Allemagne et Suisse.