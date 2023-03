Investissements IT : la cybersécurité ne connaît pas la crise

La croissance à deux chiffres du marché de la sécurité IT se confirme en 2023. Elle est portée par les logiciels et les services managés.

En 2023, « les investissements en produits et services de sécurité continueront de surpasser la croissance des dépenses informatiques globales », a relevé le cabinet IDC.

Selon les plus récentes prévisions de la société d’études, les dépenses mondiales en logiciels, matériels et services de sécurité devraient croître de plus de 12% en glissement annuel pour atteindre 219 milliards $ fin 2023. Les 300 milliards $ seraient franchis à horizon 2026.

Quels sont les segments les mieux orientés ?

Les logiciels et les services sont les catégories les plus dynamiques sur la période étudiée.

Protection des terminaux (Endpoints), gestion des identités… Les logiciels capteraient la moitié des investissements consacrés à la sécurité IT (+13,7% par an de croissance attendue d’ici 2026). Quant aux dépenses de services, dont les services managés de sécurité (un segment qui pèserait 42 milliards $ cette année) pour une protection 24/7 de systèmes et réseaux exposés aux cyberattaques, elles devraient croître de 11% sur la période étudiée.

Moins porteur, le segment hardware est dominé par les appliances de sécurité réseau.

Qui sont les principaux acheteurs ?

Cybersécurité : banques, industriels et gouvernements investissent plus

Quatre industries représenteront plus d’un tiers de toutes les dépenses de sécurité en 2023 :

– Banques

– Industriels de la fabrication discrète

– Services professionnels

– Gouvernements centraux et régionaux

D’ici 2026, les croissances les plus fortes des dépenses de sécurité IT émaneraient des services financiers – valeurs mobilières et placements -, des télécommunications et, à nouveau, du secteur bancaire, prévoit le cabinet d’études de marché.

« La plupart des industries et des segments d’entreprises connaîtront une croissance à deux chiffres modeste [de leurs investissements de cybersécurité] jusqu’en 2026 », a expliqué Serena Da Rold, directrice de recherche associée chez IDC. Une dynamique « encouragée par l’expansion des déploiements de solutions cloud et de conteneurs, la nécessité de garantir une sécurité d’accès à distance aux ressources, ainsi que les impératifs de conformité réglementaire en matière de confidentialité et de protection des données. »