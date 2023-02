Investissements IT : l’Europe plie mais ne rompt pas

Malgré la hausse des prix et le ralentissement de l’activité économique, les perspectives d’investissements technologiques restent positives en Europe.

Selon les plus récentes prévisions d’IDC, les dépenses technologiques progresseraient de 4,2% à 1,2 trillion $ (1 200 milliards $) dans la région cette année 2023.

Ce sont à nouveau les investisssements dans les logiciels et les services cloud qui seraient les plus dynamiques. Les services IT et associés (services professionnels et de communication) et certains types de matériel progresseraient également, mais à un rythme moins soutenu.

En revanche, le marché des terminaux serait en repli de plus de 2% sur l’année. Il est davantage impacté par la baisse de la demande émanant du grand public et des mesures de réduction des coûts engagées par les entreprises actives sur le continent, selon IDC.

Investissements IT : banque et industrie parient sur l’IA

Quels sont les secteurs qui investissent le plus ?

L’investissement orienté « grand public » (consumer) est dynamique. Les secteurs de la banque et de la fabrication discrète font également partie de ceux qui investissent le plus dans les technologies en Europe (210 milliards $ sur l’année seraient ainsi investis).

Le secteur bancaire se concentre sur l’automatisation portée par une intelligence artificielle (IA) de ses services de base, ainsi que sur la gestion des bases de données et l’optimisation de ses ressources. Tandis que l’industrie (manufacturing) investit avant tout dans le traitement de données massives et l’automatisation robotisée des processus (RPA).

La société d’analytes de marché a expliqué :

« Les logiciels se sont avérés très résistants aux perturbations [économiques et géopolitiques] qui affectent actuellement le continent. Une dynamique soutenue par la croissance rapide de l’adoption de plateformes d’intelligence artificielle (IA) et de solutions dédiées à la qualité et à la gestion du cycle de vie des logiciels, ainsi que de plateformes applicatives, du middleware d’intégration et d’orchestration et des solutions collaboratives. »

A horizon2026, les investissements IT en Europe devraient peser 1 400 milliards $.

(crédit photo © Shutterstock)