Investissements IT : Gartner prévoit 5,1% de croissance en 2022

Les investissements informatiques mondiaux augmenteraient de plus de 5% en 2022. Une année de perspectives pour les DSI, selon Gartner.

Gartner anticipe désormais une hausse de 5,1% à 4,4 trillions $ (4 454 milliards $) des investissements informatiques mondiaux cette année. La dynamique serait donc moins soutenue qu’elle ne le fut en 2021. Cependant, 2022 serait « l’année où les perspectives d’avenir refont surface pour les directions des systèmes d’information (DSI) ».

Malgré l’impact du variant Omicron sur l’activité, « les DSI peuvent voir au-delà de projets critiques, au-delà de projets à court terme, et se concentrer sur le long terme », déclare John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner.

Dans le même temps, « le déficit de compétences, la hausse des salaires [pour certains profils] et la guerre des talents les pousseront à s’appuyer davantage sur des cabinets de conseil et des fournisseurs de services gérés », ajoute l’analyste.

Quels sont les segments les plus porteurs ?

Logiciels d’entreprise, services IT et de communication

Selon la société américaine d’études de marché, les segments des logiciels d’entreprise (+11% de croissance attendue cette année) et les services informatiques (+7,9%) – conseil et services managés inclus – seraient les plus dynamiques sur la période.

Par ailleurs, la croissance en valeur du segment le plus étendu, celui des services de communication, plafonnerait à 1,3% pour atteindre 1,49 trillion $ tout de même.

Quant aux investissements dans les systèmes pour datacenters et les terminaux, ils augmenteraient respectivement de +4,7% et +3,3%.

En 2023, seules les ventes mondiales de terminaux seraient en repli.

