Investissements IT : les perspectives restent positives

En dépit du ralentissement économique, les perspectives d’investissements technologiques restent postives. Les entreprises maintiennent leurs projets à long terme, malgré les incertitudes. Certes la dynamique est freinée, mais le marché IT résiste, relève IDC.

Selon les plus récentes prévisions de la société d’études, les dépenses technologiques mondiales devraient croître de 4,8% à 3,27 trillions $ (3 270 milliards $) fin 2023.

Services IT et logicels cloud

Ce sont à nouveau les investissements dans les services IT (+6% en glissement annuel) et les logiciels (+11%), qui seraient les plus dynamiques.

Et ce malgré un ralentissement attendu dans le SaaS (+19% de croissance attendue cette année, contre +25% l’an dernier) et le IaaS public (passant de +33% en 2022 à +26% en 2023).

IDC observe que les déploiements cloud sont bien plus demandés que les déploiements sur site (on-premise). Cependant, les investissements technologiques des PME et du grand public sont freinés par la hausse des taux d’intérêt et un climat de défiance.

En revanche, « les investissements des grandes entreprises dans le cloud et la numérisation demeurent résilients et les fournisseurs de services continuent d’investir dans le cloud d’infrastructure », a déclaré Stephen Minton, vice-président de programme chez IDC.

« Toutefois, d’autres segments du marché IT connaissent un ralentissement alors que les ajustements post-COVID perturbent encore les stocks, les chaînes d’approvisionnement et la demande », ajoute l’analyste. Le marché des terminaux serait ainsi en fort repli sur l’année (-12% pour les PC, -7% pour les serveurs et systèmes de stockage non-cloud).

« Les entreprises sont bien plus réservées concernant les coûts qu’elles ne l’étaient il y a un an, lorsque l’inflation contribuait à une forte croissance d’une grande partie du marché informatique », prévient Stephen Minton. Et d’insister : « les efforts de consolidation et de contrôle des budgets cloud, couplés à l’incertitude économique, impliquent que les fournisseurs informatiques s’adaptent à un rythme de croissance plus lent. »