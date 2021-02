Investissements IT publics : 5% de croissance attendue en 2021

Les investissements informatiques gouvernementaux progresseraient à nouveau pour soutenir la reprise, les collectivités et les entreprises.

Les investissements informatiques mondiaux des gouvernements et administrations publiques associées continuent de croître.

Ils devraient atteindre 483 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2021. La hausse serait ainsi de 5,1% par rapport aux dépenses IT « publiques » de 2020, prévoit Gartner.

Selon la société américaine d’études de marché, les dépenses de logiciels (+9,2%) et de terminaux (+5,6%) afficheraient les plus fortes croissances cette année.

Les dépenses de services informatiques, segment le plus étendu de ce marché public, progresseraient de 5,4%. Les investissements dans les services de télécommunication et les systèmes pour datacenters afficheraient des gains respectifs de 5,1% et de 4,1%.

Seule la fourniture de services internes serait en repli (-2,4%).

« Les gouvernements s’interrogent encore sur les niveaux d’intervention à activer pour répondre et se remettre de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Irma Fabular, directrice de recherche chez Gartner. Toutefois, le contexte les pousse à accélérer les processus de transformation numérique en cours. Ils peuvent aussi « innover » pour mieux soutenir la reprise et le développement des collectivités et des entreprises, a ajouté l’analyste.