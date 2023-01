Investissements IT publics : vive le « tout en tant que service » ?

Les investissements informatiques mondiaux des gouvernements et administrations devraient continuer de croître en 2023, selon Gartner.

Malgré les tensions géopolitiques, les investissements informatiques mondiaux des gouvernements et administrations publiques associées continuent de croître.

Ces investissements progresseraient de 6,8% pour atteindre 588,9 milliards de dollars cette année 2023, prévoit le cabinet Gartner.

Selon la société américaine d’études de marché, les dépenses publiques de logiciels (+12,5%) et de services informatiques (+7,9%) afficheraient les plus fortes croissances à venir.

Les dépenses publiques effectuées dans les services internes (+2,2% en glissement annuel) et les services de télécommunication (+0,6%) retrouveraient le chemin de la croissance. Tandis que le rythme de croissance dans les systèmes pour datacenters ralentirait (+0,5%).

En revanche, la fourniture de terminaux serait à nouveau en repli cette année (-0,4%).

Quels défis pour les DSI du secteur public ?

« Les organisations gouvernementales continuent de moderniser leur informatique héritée (legacy) et d’investir dans des initiatives qui améliorent l’accès des usagers aux services numériques en ligne », a déclaré Daniel Snyder, directeur de recherche et analyste chez Gartner. Une audience qui s’attend, aujourd’hui plus qu’hier, à bénéficier d’une expérience en ligne équivalente à celle dont elle fait l’expérience auprès d’acteurs du secteur privé.

Optimisation du cloud hybride, protection de données, cybersécurité, automatisation accélérée par les technologies d’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, cybersécurité… Les défis ne manquent pas pour les directions des systèmes d’information.

Selon une précédente analyse de Gartner les concernant, la numérisation des organisations et des processus, le traitement et l’utilisation des données, ainsi que la modernisation technologique sont les trois principales priorités des DSI du secteur public.

Pour Apeksha Kaushik, analyste principale au sein du groupe CIO Research chez Gartner, « satisfaire ces priorités » implique une vision numérique partagée à l’échelle de l’organisation et intégrée dans les stratégies des entités concernées. C’est dans ce contexte que les investissements devraient progresser dans différentes domaines IT. La cybersécurité, la modernisation applicative, les plateformes cloud, l’analyse avancée de données et les technologies d’intégration, machine learning (ML) inclus, font partie de cet ensemble.