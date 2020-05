Investissements IT : la sortie de crise passe par le cloud

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le cloud d’infrastructure résiste à la crise, selon le cabinet IDC.

La société d’études prévoit dorénavant une baisse de -5,1% à 2,25 trillions de dollars des dépenses IT mondiales pour 2020. Une année fortement marquée par l’impact sanitaire et économique du Covid-19, a souligné IDC dans son « Black Book : Live Edition » mensuel.

Le repli serait plus soutenu encore que ne le prévoyait la firme le mois dernier. (Ses analystes estimaient alors que le recul des dépenses IT serait de -2,7% à taux de change constant).

Seul le segment des infrastructures informatiques résisterait à la décroissance.

Cloud au sommet

Le marché des services d’infrastructure afficherait donc bien une croissance modérée (+3,8% à près de 237 milliards de dollars), grâce au cloud d’infrastructure.

« Quand il y a de la croissance, elle se trouve en grande partie dans le cloud » où seront stockées, gérées et analysées toujours plus de données, a déclaré Stephen Minton, vice-président de programme chez IDC.

C’est une bonne nouvelle pour les principaux fournisseurs du secteur – AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba, IBM… -, leurs clients et leurs partenaires.

D’autres segments sont moins bien orientés.

C’est le cas, dans une certaine mesure, du marché logiciel Il devrait finalement reculer en 2020 (-1,9%). Et ce malgré la bonne tenue du SaaS (software as a service). « Les entreprises retardent les nouveaux projets et les déploiements d’applications », a expliqué l’analyste.

Les services IT ne seront pas non plus épargnés (-2,6%) par cette tendance. Toutefois, les services managés et le support qui contribuent à la continuité d’activité et la performance commerciale des entreprises devraient limiter la casse.

En revanche, les fournisseurs de terminaux (PC, tablettes, smartphones…) devront affronter un fort repli de la demande (-12,4%), malgré les déploiements 5G.

IDC n’en démord pas. Selon ses analystes, les « premiers utilisateurs » du cloud et d’autres technologies numériques sont les mieux positionnés pour surmonter cette crise.

(crédit photo © Shutterstock)