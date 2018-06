iOS 12 : Apple publie la première bêta publique

Apple se fend de la première version bêta publique d’iOS 12, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation des iPhone prévue pour l’automne prochain dans sa version finale.

Dévoilé à l’occasion de la conférence WWDC 2018 ((Worldwide Developers Conference) ), iOS 12 se traduit par de nombreuses nouveautés concernant les notifications, l’application Photos, la réalité augmentée, l’assistant vocal Siri, l’usage des applications…

Un soin particulier pour les anciens iPhone

Pour l’installer sur son terminal iOS, il suffit de rejoindre le programme de bêta-test en s’inscrivant le site Web de tests bêta d’Apple, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux bêta d’iOS, de macOS et de tvOS.

Avant d’installer une version bêta, il est fortement conseillé de créer une sauvegarde complète via iTunes ou iCloud, car la mise à jour n’est pas stable et peut inclure des bugs.

La nouvelle mouture d’iOS présente l’avantage d’être compatible avec des appareils aussi anciens que l’iPhone 5s et l’iPad mini 2, lancés tous deux en 2013.

A l’occasion de la WWDC, Craig Federighi, vice-président sénior de l’aspect logiciel au sein d’Apple, avait en effet mis l’accent sur les performances améliorées des iPhone, notamment les anciens.

Il s’agissait alors d’une manière de répondre au tollé provoqué l’an passé par le ralentissement assumé par Apple des anciens iPhone dans une volonté de préserver l’autonomie de leur batterie.

Apple d’indiquer que le lancement des applications pourra ainsi être jusqu’à 40 % plus rapide. L’apparition du clavier sera, elle, jusqu’à 50 % plus véloce et le lancement de la caméra se fera jusqu’à 70 % plus vite. En charge, les applications pourront même être lancées jusqu’à 2 fois plus rapidement.

A chacun son Siri

L’autre grande nouveauté concerne Siri qui s’agrémente de Shortcuts (« Raccourcis » en français). De quoi s’agit-il ? L’application permet aux utilisateurs de personnaliser l’assistant vocal dans une certaine mesure.

Grâce à un système de glisser / déposer dans un éditeur, il devient en effet possible de créer des raccourcis avec Siri, mais aussi de créer des commandes pour HomeKit, la musique ou encore Plans.

Apple propose également un ensemble complet de fonctionnalités pour garder le contrôle du temps et prendre conscience d’une éventuelle sur-utilisation de certaines applications avec App Limits (littéralement « Limites d’application » en français).

Pendant 5 minutes, la notification « Vérification du temps » indiquera à l’utilisateur qu’il a outrepassé le quota de temps fixé par jour sur son iPhone. Des statistiques lui permettent aussi d’avoir connaissance du temps passé devant l’appareil chaque semaine, avec notamment la liste des applications qui envoient le plus de notifications.

Dans une logique similaire, Screen Time donne la possibilité aux parent d’accéder au rapport d’activité de leur progéniture depuis leur propre terminaux iOS. Des limites d’utilisation par application peuvent aussi être fixées.

(Crédit Photo : Denys Prykhodov-Shutterstock)