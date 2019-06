iOS 13 : l’iPhone reconnu comme carte d’identité en Allemagne

Grâce à l’arrivée d’iOS 13 présenté il y a quelques jours par Tim Cook, la technologie NFC va prendre une toute autre dimension. Dès cet automne, il sera possible d’utiliser son iPhone pour passer la douane dans un aéroport ou pour des démarches administratives en ligne.

Pour l’instant, c’est l’Allemagne qui a décidé de franchir le pas, et à partir de septembre, les citoyens d’outre-Rhin pourront donc numériser leur carte d’identité, et ainsi en posséder une version dématérialisée à l’intérieur de leur iPhone. Exactement comme c’est déjà le cas pour une carte bancaire ou des cartes de fidélité.

Une appli officielle pour intégrer ses papiers d’identité

Pour cela, le gouvernement va proposer une application officielle, AusweisApp2, et il sera impératif de passer par cette application pour scanner sa carte d’identité.

Gratuite, elle permettra aussi, selon Apple Insider, de numériser un passeport et un visa. Seul obstacle pour l’instant : cette innovation serait réservée aux iPhone les plus récents et donc les plus coûteux.

Parmi les nouveautés d’iOS 13, on a relevé l’apparition du mode sombre aux côtés de nouveaux outils de retouche de photos et d’une voix « plus naturelle » pour Siri.

L’application Fichiers acquiert des fonctionnalités qu’on ne trouve pour l’heure que sur le Finder (explorateur de macOS).

Entre autres, la (dé)compression de fichiers, la gestion du stockage local, le partage de fichiers avec iCloud Drive et l’accès à des contenus provenant de supports externes.