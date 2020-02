IoT : Azure Sphere est-il arrivé à maturité ?

Voilà bientôt deux ans, Microsoft prenait position dans la sécurisation de l’IoT en lançant Azure Sphere.

La plate-forme – qui associe microcontrôleurs certifiés, OS Linux et service cloud – vient de passer en version 20.01… et d’atteindre par la même occasion la disponibilité générale.

Cette nouvelle mouture apporte principalement :

Les appareils Azure Sphere connectés à Internet bénéficieront automatiquement de la mise à jour en version 20.01. Laquelle, on l’aura noté, ne prend plus en charge Visual Studio 2017 (version 2019 requise).

Photo d’illustration © Andrea Danti – Shutterstock.com

