IoT : plus de 15% de croissance attendue en 2019

Les dépenses mondiales en matériels, logiciels et services dédiés à l’Internet des objets (IoT) devraient finalement atteindre 745 milliards de dollars en 2019 (+15,4% par rapport à 2018), rapporte IDC. L’essentiel de la dépense émane des entreprises et des administrations. Mais le segment grand public devrait afficher le taux de croissance annuel moyen le plus solide (+17,8%).

Ce chiffres sont élevés, mais ils restent d’un niveau inférieur à celui estimé il y a 18 mois par IDC. La société d’études, malgré tout, maintient sa prévision de croissance annuelle moyenne « à deux chiffres » sur cinq ans.

Le marché franchirait ainsi les 1000 milliards de dollars à horizon 2022.

Par ailleurs, certaines industries devraient investir plus que d’autres.

IoT industriel

C’est le cas de la fabrication (119 Md$ dans l’IoT attendus en 2019), de la production (78 Md$), des transports (71 Md$) et des infrastructures publiques (utilities) (61 Md$).

Les dépenses IoT des industriels seront largement concentrées sur les solutions de prise en charge des opérations de fabrication et de gestion des actifs de production, selon IDC.

Dans les transports, plus de la moitié des dépenses IoT seraient allouées au contrôle du fret, suivi par la gestion de flotte. Les services publics s’intéressent davantage aux solutions de réseaux intelligents (électricité, gaz et eau)…

En 2019, les services IoT (intégration…) afficheront les revenus les plus élevés (258 Md$), devant les solutions matérielles (250 Md$), dont les capteurs, et les logiciels (154 Md$). Ce dernier domaine afficherait la progression annuelle moyenne la plus élevée (16,6%).

Sous l’angle géographique, les États-Unis et la Chine dépenseront le plus dans l’IoT en 2019 (à hauteur Md$ 194 et 182 Md$ respectivement). Suivis par le Japon (65,4 Md$), l’Allemagne (35,5 Md$), la Corée (25,7Md$ ), la France (25,6 Md$) et le Royaume-Uni (25,5 Md$).