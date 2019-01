IoT : Gemalto s’associe à Qualcomm pour optimiser la connectivité LPWA

Le groupe européen de sécurité numérique Gemalto a annoncé le lancement de modules IoT Cinterion basés sur le modem Qualcomm 9205 LTE. Ils sont conçus pour prendre en charge une connectivité cellulaire optimisée pour l’Internet des objets (IoT).

« La plateforme module Cinterion IoT LPWAN (LPWA Network) de Gemalto s’appuie sur notre expertise de la connectivité IoT et de la sécurité numérique », a souligné par voie de communiqué Andreas Haegele, vice-président produits IoT de la firme européenne.

« Elle fournira un ensemble unique de fonctionnalités permettant aux fabricants d’équipements d’être à la pointe des innovations IoT », a-t-il ajouté.

Gemalto ambitionne ainsi de soutenir l’intensification des besoins de connectivité moyenne et longue portée (Low Power Wide Area ou LPWA) de capteurs, de compteurs intelligents, de balises… Et d’autres objets connectés qu’utilisent, entre autres, les villes intelligentes et l’industrie des textiles communicants.

Aussi, les modules Cinterion IoT de Gemalto prennent en charge les réseaux LTE-M (Long Term Evolution for Machine) et NB-IoT (Narrowband IoT). Par ailleurs, ils sont équipés d’une eSIM (embedded SIM) et dotés de fonctionnalités de gestion à distance. Il s’agit d’authentifier les appareils IoT, de chiffrer les données et de gérer les connexions aux réseaux cellulaires. Les certificats d’identité numérique étant pré-installés dans les modules Cinterion IoT.

Connectivité mondiale

Les premiers produits Cinterion basés sur le chipset IoT LTE de Qualcomm Technologies seront équipés du module multimode Cinterion EXS62 IoT et du module Cinterion EXS82 IoT à repli 2G. Leur disponibilité commerciale est fixée au deuxième trimestre 2019.

Ces solutions sont conçues pour assurer une connectivité mondiale et une couverture étendue avec prise en charge de la classe 5 de puissance d’émission. Et ce pour réduire la consommation d’énergie.

L’ensemble utilisera la technologie FOTA (Firmware Update Over The Air) de Gemalto couplée au protocole Lightweight M2M (LwM2M) pour les mises à jour logicielles et de sécurité.

(crédit photo © Gemalto)