IoT industriel : Infosys se rapproche aussi de Siemens

Infosys signe lui aussi un nouveau partenariat avec Siemens. Avec un objectif : croître sur le marché de l’internet des objets (IoT) orienté performance industrielle.

Dans ce contexte, le groupe indien de conseil IT et intégration de systèmes travaille avec Siemens PLM Software au développement d’applications et services pour MindSphere. Le système d’exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le Cloud. L’OS connecte des machines et infrastructures physiques au monde numérique.

Infosys veut ainsi proposer aux grands comptes des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive et la supervision de bout-en-bout de leurs équipements industriels. Il proposera également du support dans le cadre de ce partenariat.

MindSphere

Pour Paul Kaeley, vice-président de l’écosystème mondial de partenaires de Siemens PLM Software, Infosys est un allié de poids. Infosys dispose « de compétences en ingénierie industrielle. Il a une expérience approfondie de l’analyse de données industrielles et de domaines émergents comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle », a déclaré le dirigeant.

Siemens, de son côté, se targue d’une solide « expertise dans la fabrication d’actifs industriels ». Ensemble, les deux partenaires veulent apporter un large éventail de services numériques différenciés à valeur ajoutée aux clients de différents secteurs.

Dans un premier temps, la production, l’énergie, l’industrie pharmaceutique, les transports et la logistique sont ciblés. Le secteur de la santé et les services publics le sont aussi.

Siemens mutiplie les partenariats avec des intégrateurs et opérateurs d’envergure pour doper la diffusion de MindSphere. Au printemps dernier, c’est avec Orange Business Services que le groupe technologique allemand a signé.

