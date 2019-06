IoT : l’alliance FIDO veut renforcer la sécurité

L’alliance FIDO (Fast IDentity Online) officialise la création de l’IoT Technical Working Group afin d’élaborer un framework pour l’authentification des objets connectés sans mot de passe.

Trois axes de travail ont été définis : l’interopérabilité avec les fournisseurs de services, l’association d’applications et d’utilisateurs ainsi que le provisionnement via les routeurs et les hubs IoT.

— The FIDO Alliance (@FIDOAlliance) 26 juin 2019