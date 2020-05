IoT : Microsoft offre 100 000 $ pour hacker Linux

Les inscriptions à l’Azure Sphere Security Challenge sont ouvertes.

Microsoft donne jusqu’au 15 mai pour postuler à ce bug bounty à durée déterminée.

Les candidats retenus auront du 1er juin au 31 août pour signaler des failles dans la plate-forme IoT Azure Sphere, passée récemment en phase de disponibilité générale.

Ils pourront prétendre à la récompense maximale de 100 000 $ s’ils parviennent à compromettre l’un ou l’autre de ces éléments :

Microsoft mettra des ressources à leur disposition dans le cadre du programme Azure Security Lab.

Les autres vulnérabilités éventuellement détectées sur Azure Sphere pourront donner lieu à des dédommagements axés sur la grille du bug bounty Azure. C’est-à-dire de 500 à 40 000 $, avec d’éventuels suppléments de 10 % pour une faille importante et 20 % pour une faille critique.

Sur cette liste d’« autres vulnérabilités » figurent par exemple :

La partie services cloud d’Azure Sphere n’entre pas dans le cadre de ce bug bounty.

Illustration principale © Andrea Danti – Shutterstock.com

