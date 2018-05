Le (re)cadrage de la stratégie IoT se poursuit chez Nokia. Après avoir annoncer la vente de sa division “santé connectée ” incluant Withings, le groupe finlandais vient d’acquérir Space Time Insight, crée en 2007 et basée à San Mateo en Californie, avec des bureaux au Canada, au Royaume-Uni, en Inde et au Japon.

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Offres verticales pour l’industrie

” SpaceTime Insight fournit des applications d’analyse et d’IoT pour certaines des plus grandes entreprises de transport, d’énergie et de services publics au monde. Ses modèles d’apprentissage automatique et d’autres analyses avancées, conçus spécifiquement pour les industries à forte intensité de capital, prédisent la santé des actifs avec un haut degré de précision et optimisent les opérations connexes.” précise le communiqué.

SpaceTime Insight a levé 50 millions $ depuis sa création selon Crunchbase. Les équipes rejoindront l’unité dédiée à l’IoT au sein de l’activité Nokia Software.