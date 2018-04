IoT : Orange Business Services s’allie à Siemens

Le partenariat repose sur l’alliance de MindSphere, le système IoT ouvert de Siemens, et de Datavenue, l’offre de services d’analyse de données et objets connectés d’Orange.

L’internet des objets (IoT) est un marché porteur pour Orange Business Services et Siemens, des partenaires réseau de longue date.

Après avoir annoncé migrer l’infrastructure réseau mondiale de Siemens vers du SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), Orange Business Services confirme travailler avec le groupe technologique allemand dans l’IoT orienté sur la performance industrielle.

Au lancement, Siemens et la branche services aux entreprises du groupe télécoms français travailleront à l’élaboration de solutions de traçabilité pour optimiser les chaînes d’approvisionnement et améliorer la supervision des équipements industriels.

Le projet s’appuie sur MindSphere, le système d’exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le Cloud, et Datavenue, l’offre de services IoT et analyse de données d’Orange.

Conseil et connectivité

Le conseil et la fourniture d’une connectivité cellulaire mondiale sont donc assurés par Orange Business Services. Et ce pour connecter objets et systèmes via MindSphere.

Pour commencer, Orange Business Services fournira des solutions de connectivité cellulaire et de type Low Power Wide Area Network (LPWA). D’autres éléments de Datavenue seront intégrés par la suite dans l’offre, a indiqué le groupe.

« Orange Business Services apportera à l’écosystème mondial MindSphere de Siemens, ses services IT, son expertise en matière d’intégration de systèmes et de développement d’applications. Autant de compétences qui bénéficieront à nos clients communs », a expliqué Kai Brasche, vice-président en charge des partenariats MindSphere EMEA chez Siemens.

Les clients pourront choisir des offres « semi-packagées » de traçabilité, de supervision d’équipements, ou des applications personnalisées. Dans un premier temps, l’Europe est concernée par ce partenariat, avec le déploiement de solutions en Allemagne.

