iPaas : Boomi Blueprint, un framework et des bonnes pratiques

Boomi, l’entité iPaaS (integration platform as a service) de Dell Technologies, a lancé Boomi Blueprint, un framework et des bonnes pratiques de data management.

Avec Blueprint, l’entreprise américaine ambitionne d’apporter aux organisations, clients et partenaires, les meilleures pratiques en matière de gouvernance (leadership), conception (design) et déploiement (implementation) de leurs projets data.

L’offre s’appuie sur le service ICoE (Integration Center of Excellence) dévoilé en février dernier par Boomi. L’ICoE du fournisseur de solutions agrège des services professionnels couplés à sa plateforme unifiée d’intégration de données.

« Avec Boomi Blueprint, nous apportons à nos clients les bonnes pratiques que nous avons acquises au fil du temps, pour leur permettre de déployer au mieux leur plateforme numérique, tout en les aidant à prioriser les initiatives les plus significatives pour leur entreprise », a déclaré Chris Port, COO (chief operating officer) de Boomi.

L’ambition affichée : un retour sur investissement plus rapide porté par l’écosytème de la firme.

Pour ce faire, ses clients auront accès au Digital Ideation Lab, un laboratoire pop-up d’innovation et d’exploration de technologies, entre autres. Ils peuvent aussi s’appuyer sur des pratiques alignées avec les approches Lean Portfolio Management, Scaled Agile et DevOps de l’industrie.

Le framework Boomi Blueprint est accessible sur Boomiverse, la communauté Boomi.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.