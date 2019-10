iPaaS : Dell Boomi se jette dans le DevOps

DevOps toute ! Boomi, l’entité iPaaS de Dell Technologies, a confirmé l’extension de fonctionnalités de sa plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS).

Michael Morton et Steve Wood, respectivement directeur de la technologie et directeur produit de Boomi, l’ont souligné lors de la récente conférence Boomi World 2019.

« Les entreprises veulent étendre l’utilisation de leurs données et de leurs actifs applicatifs au-delà de leurs écosystèmes », a déclaré Steve Wood. Pour toucher un ensemble étendu de clients, Boomi leur propose donc des services « flexibles » orientés API.

L’objectif consiste à intégrer à la plateforme les meilleures pratiques de l’approche DevOps, qui associe développement et exploitation de logiciels.

L’iPaaS Boomi inclut désormais trois fonctionnalités clés de gestion du cycle de vie des interfaces de programmation (API), à savoir :

API Proxy (gestion centralisée d’interfaces issues de prestataires tiers et de Boomi), API Gateway (protection de l’exécution d’interfaces de programmation) et API Developer Portal.

Ce dernier étend les possibilités de gestion « à la demande » des API par les développeurs.

L’ensemble est pensé pour une approche muticloud des déploiements applicatfs.

Et ce sans sacrifier la sécurité et la conformité. C’est ce en tout cas l’ambition de Boomi aujourd’hui.

(crédit photo © Rawpixel.com / Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.