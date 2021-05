iPaaS : Dell Technologies vend Boomi

Encore une cession d’un actif logiciel pour Dell Technologies. Après celle de son activité « logiciels » en 2016 suivie par celle de RSA Security en février 2020, le groupe texan lâche Boomi, sa filiale d’intégration de données dans le cloud (iPaaS).

Les acquéreurs sont deux fonds d’investissement : Francisco Partners et TPG qui vont mettre 4 milliards $ dans une opération qui sera conclue d’ici la fin de l’année.

Boomi revendique 15 000 clients

Dell avait acquis Boomi et sa plate-forme d’intégration, appelée AtomSphere, en 2010. Au fil des années, le groupe texan a fait évoluer la plateforme centrée autour de l’intégration dans le cloud et de la gestion des API avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Dell Boomi revendique 15 000 clients à travers 75 pays.

Today, TPG & Francisco Partners proudly announced we agreed to carve out & acquire @boomi from Dell Technologies. Boomi pioneered the fast-growing integration-platform-as-a-service (iPaaS) market and today serves 15k+ customers globally. Read more: https://t.co/PSChGoA0rF pic.twitter.com/5KX9dAVCX0 — TPG (@tpg) May 3, 2021

Emancipation de VMware au 4ème trimestre

Un autre mouvement d’ampleur est en cours au sein de Dell Technologies : l’émancipation de VMware prévue au quatrième trimestre.

Dell avait mis la main sur VMware en 2016, à la faveur de l’acquisition d’EMC. Depuis lors, la filiale pèse de plus en plus dans l’activité de la maison mère. Sur le dernier exercice fiscal, elle a dégagé plus d’un dixième des revenus… et un tiers du résultat d’exploitation (non GAAP). Sa capitalisation boursière s’en ressent. Elle est aujourd’hui au même niveau que celle de Dell.

Dans ce contexte, toute forme de séparation devait lui donner davantage de valeur. Voilà des années qu’on pressentait une telle initiative. La fiscalité semble avoir dicté le calendrier. Pour éviter une taxation, Dell devait attendre au moins septembre 2021. Soit cinq ans après la finalisation du « deal EMC ».