iPaaS : Engie E&C choisit Boomi pour connecter ses applications métier

En huit mois d’intégration, la plate-forme de Dell Boomi a intégré 250 processus métier et gère quotidiennement plus de 50 000 workflows.

Pour réinventer son environnement informatique, automatiser les processus et améliorer la visibilité sur ses données, la division Engie Entreprises & Collectivités a choisi d’exploiter les logiciels d’intégration cloud et d’automatisation des workflows de Dell Boomi.

Engie devait faire le choix stratégique d’une plate-forme d’intégration susceptible de remplacer ses outils de CRM, les applications bureautiques, les bases de données et enfin les postes de travail. Un gros chantier qui a été réalisé en collaboration avec Sword.

50 000 à 75 000 workflows exécutés chaque jour

L’intégration de 250 processus a été effectuée en à peine huit mois. Les applications d’Engie sont désormais connectées via la plate-forme Boomi . C’est notamment le cas du système de facturation SAP, de deux sites web, des bases de données clients ou encore du CRM Salesforce.

En tout, de 50 000 à 75 000 workflows sont exécutés chaque jour par Boomi. Il s’agit par exemple de la signature d’un contrat ou de l’émission d’une facture, ou encore de suivre des données au fur et à mesure de leur traitement et de leur distribution aux autres applications.

« Nous sommes aujourd’hui bien mieux à même de faire face aux évolutions du marché et du secteur, ce qui inclut la nouvelle réglementation du RGPD et le déploiement des compteurs intelligents en France et au-delà. » explique Alain Abenhaim, responsable de la cybersécurité et architecte systèmes chez Engie E&C.

Selon Engie, le coût de chaque processus aurait été diminué par 10.