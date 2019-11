iPaas : L’Oréal innove avec Talend

La solution d’integration de données de Talend et le cloud Microsoft Azure soutiennent le département recherche et innovation du groupe L’Oréal.

L’Oréal a sélectionné l’éditeur ETL franco-américain Talend et un IaaS privé basé sur le cloud Microsoft Azure pour tirer parti de données massives, scientifiques, marketing et de l’IoT.

Avec la plateforme Talend Data Fabric, les équipes recherche et innovation du groupe cosmétique français intégrent des données (structurées, hétérogènes ou brutes). Le but est d’en optimiser l’analyse pour soutenir la conception de nouveaux services et produits .

« La R&I (4000 collaborateurs dans le monde) doit pouvoir compiler toutes les données qui ont trait à la caractérisation et la définition physico-chimique des formules et matières premières, et à la performance perçue des produits par les consommateurs en conditions réelles et en temps réel », a souligné Talend par voie de communiqué.

Le data lake de la R&I de L’Oréal traite ainsi « 50 millions de données par jour ». Le rafraichissement du data lake a lieu « plusieurs fois » au quotidien, selon les promoteurs du projet.

Quels sont les cas d’usage ?

Des indicateurs de performance aux datamarts

Le premier cas d’usage opérationnel a été développé pour la direction en charge de la gestion financière des projets R&I. Il porte sur le pilotage d’indicateurs de performance (KPI) liés à la recherche et aux coûts associés, notamment pour les tests d’homologation et de qualification.

Depuis, les cas d’usage se sont multipliés, du traitement de vidéos d’évaluations produits aux datamarts adaptés aux besoins des métiers. Pour Philippe Benivay, R&I IT Domain Manager chez L’Oréal, la multinationale doit pouvoir livrer à ses Métiers « des services et des fonctionnalités qu’ils n’envisagent pas eux-mêmes aujourd’hui ».

