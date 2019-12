iPaaS : Talend Cloud gagne AWS Marketplace

Talend pousse ses ambitions multicloud. Après avoir renforcé son partenariat avec Microsoft, l’éditeur de logiciels a confirmé la disponibilité sur AWS Marketplace de Talend Cloud, sa plateforme d’intégration de données en tant que service (iPaaS).

Les clients qui s’appuient sur l’infrastructure cloud d’Amazon Web Services (AWS) peuvent ainsi « exécuter des tâches d’intégration en toute sécurité dans des environnements cloud et sur site, en quelques clics, à partir d’un compte AWS », a déclaré la société.

Talend Cloud prend en charge plus de 70 connecteurs et composants d’intégration aux principaux services AWS, dont Amazon S3, Redshift, RDS (Relational Database Service), Aurora, Kinesis, EMR (Elastic MapReduce) et SageMaker.

« Talend accélère la migration vers le cloud en fournissant des fonctionnalités intégrées de collecte, de transformation, de qualité des données et des capacités serverless (Spark) pour aider à rationaliser les projets de lacs de données brutes, d’entrepôts de données et le traitement de données massives (Big data) sur AWS », a précisé l’éditeur franco-américain.

La tarification de la solution Talend Cloud est basée sur le nombre d’utilisateurs, et non sur le volume de données ou de connecteurs. Le fournisseur, qui fait partie du top 15 iPaaS mondial, propose des options de paiement à l’usage.

Donner aux clients la possibilité d’acheter leurs solutions via AWS Marketplace est « une excellente opportunité pour nous d’étendre notre présence sur le marché », a déclaré Mike Pickett, vice-président Corporate & Business Development chez Talend. Outre Talend Cloud, le fournisseur propose d’ores et déjà Stitch Data Loader sur AWS Marketplace.

(crédit photo © Schutterstock)

