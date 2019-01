iPaaS : Talend surfe sur la « vague » de l’intégration cloud

Forrester Research a livré son évaluation (Forrester Wave) des plateformes d’intégration en tant que service (Integration Platform as a Service ou iPaaS) et d’intégration hybride (Hybrid Integration Platform ou HIP). Les professionnels de l’architecture IT sont ciblés.

iPaaS et HIP sont utilisées par des entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes pour soutenir la numérisation de leur activité. Elles permettent d’héberger et d’intégrer données et applications dans des environnements complexes.

Tout en facilitant l’analyse en temps réel, a souligné la société d’études.

Pour sa « vague » iPaaS du 1er trimestre 2019, Forrester a identifié et noté quinze éditeurs spécialisés et poids lourds du logiciel d’entreprise. Ils sont considérés comme les plus pertinents sur ce marché. Mais certains ont une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Tibco Software, Workato, Dell Boomi

Tibco Software, Workato, Dell Boomi ou encore Software AG, MuleSoft et SnapLogic sont considérés comme les leaders du marché par Forrester Research.

Ses analystes mettent en exergue la « solution d’intégration polyvalente » de Tibco Software. Celle-ci – Tibco Cloud Integration – regroupe un ensemble de produits, « dont Scribe (iPaaS), BusinessWorks (intégration hybride) et Flogo (environnement de développement d’apps pour l’Internet des objets ou IoT) ». Pour former un ensemble cohérent couplé à l’environnement de gestion d’API de Tibco Software.

De son côté, l’éditeur franco-américain Talend, acquéreur de Stitch, fait partie des fournisseurs les plus performants du marché (strong performers). Forrester précise que Talend fournit « une intégration de données, d’applications, B2B et d’IoT dans un unique environnement iPaaS, pour des scénarios d’intégration dans le cloud et/ou sur site ».

La solution Talend Data Fabric répond ainsi « aux besoins des utilisateurs professionnels, des analystes de données et des spécialistes de l’intégration », selon le cabinet américain.

Outre Talend, Liaison Technologies, Jitterbit, IBM, Adeptia, Pantheon et Axway font également partie de cette catégorie des strong performers de l’iPaaS.

Quant au fournisseur open source Red Hat racheté par IBM l’an dernier, il est considéré comme un prétendant (contender) orienté vers ses clients existants.

Microsoft, enfin, est présenté comme un challenger de l’iPaaS, qui renforce avec succès les capacités d’intégration de ses offres dans le cloud (Azure Integration Services).