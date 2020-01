iPaaS : Tibco arrive en force sur Microsoft Azure

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tibco Software a confirmé la disponibilité sur Microsoft Azure de toutes les fonctionnalités de Tibco Cloud Integration, sa plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS).

Pensée pour « faciliter » les déploiements hybrides (dans le nuage informatique et sur site), la plateforme de Tibco fournit une connectivité à près de 200 points de terminaison pour faciliter l’intégration de données, d’applications métiers et de services tiers.

Les utilisateurs du cloud Azure, et ceux qui optent pour une approche multicloud, peuvent ainsi exécuter des tâches d’intégration dans des environnements cloud et on-premise.

Déploiements hybrides

« Tibco Cloud Integration sur Azure fournit aux clients des connecteurs prédéfinis et riches en fonctionnalités pour les applications Microsoft, dont Dynamics 365 et les services cloud Azure », a déclaré Matt Quinn, directeur des opérations de Tibco. « Les entreprises peuvent désormais déployer et intégrer des solutions, ainsi que pratiquement tous les points de terminaison au sein d’un environnement géré dans Azure », a ajouté le dirigeant.

Comme son concurrent franco-américain Talend, l’éditeur californien Tibco propose ainsi un logiciel d’intégration « disponible à la fois sur AWS et Microsoft Azure ».

Enfin, Tibco, qui fournit une intégration certifiée SAP et des connecteurs vers l’ERP SAP S/4 HANA Cloud, a rappelé que la migration de charges de travail SAP dans le cloud public fait l’objet d’une collaboration renforcée (Embrace) avec Microsoft Azure, AWS et Google Cloud.

De son côté Tibco, dont l’offre iPaaS domine le top 15 mondial, renforce ainsi ses liens avec Microsoft pour faire d’utilisateurs métiers des « intégrateurs », sans bouder les développeurs.

How can TIBCO Cloud Integration empower your organization to create a truly differentiating digital platform? TIBCO’s Kevin Larsen breaks it down: https://t.co/I2VwEMTiqw — TIBCO (@TIBCO) January 6, 2020

(crédit photo de une © shutterstock)