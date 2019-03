iPad Air 3 et iPad mini 5, deux nouvelles tablettes chez Apple

Il manquait un maillon entre l’iPad Pro et l’iPad classique : Apple a glissé l’iPad Air. Avec l’iPad mini 5, ils embarquent une puce A12 Bionic.

Tim Cook n’a pas attendu la keynote du 25 mars pour présenter iPad Air 3 et iPad mini 5, les deux nouveautés de la gamme Tablette.

Il manquait un maillon entre l’iPad Pro et l’iPad classique : Apple a décidé de glisser l’iPad Air.

Aussi dévoilée, la nouvelle version de l’iPad mini, négligé par Apple depuis plusieurs années.

Annoncés le 18 mars, ils affichent le même prix d’entrée que leurs prédécesseurs et embarquent une puce A12 Bionic. Le gain de performance devrait être significatif par rapport à l’A8 et à l’A8X qui équipent respectivement l’iPad mini 4 et l’iPad Air 2.

1- Ecran

Ll’iPad Air est dotée d’une dalle 10,5 pouces en 2 224 x 1 668 (264 ppp également), plus grand que la précédente génération (écran 9,7 pouces en 2 048 x 1 536 pixels).

L’iPad mini garde son écran 7,9 pouces à 2 048 x 1 536 pixels, mais l’écran est vendu pour être « 25 % plus lumineux » par rapport à celui de la 4e génération, lancée en septembre 2015.

Sur les deux modèles, on retrouve l’appareil photo à 8 mégapixels (f/2.4) avec un capteur en façade gagne en résolution, passant de 1,2 à 7 mégapixels (f/2.2).

2- Stockage : 64 Go ou 256 Go

L’iPad Air 3 est un peu plus lourd que son son prédécesseur : à partir de 456 g. Le modèle mini affiche 300 g. Les deux modèles ont gagné en finesse avec 6,1 mm.

Les deux modèles sont proposés en deux versions : 64 Go et 256 Go.

3- Compatibles avec Apple Pencil

Les deux tablettes sont compatibles avec la première version du stylet Apple Pencil.

Côté prix, l’iPad Air 3 64 Go coûte 569 euros en version Wi-Fi et 739 euros pour le modèle 256 Go.

L’iPad mini 5 64 Go est accessible à 459 euros en version Wi-Fi et 629 euros en 256 Go.

Pour les 2 modèles, l faut compter 140 euros supplémentaires pour une connectivité cellulaire.

Photos d’illustration © Apple