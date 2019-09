iPhone 11 et 11 Pro : des fortes variations de prix selon les pays

Entre taxes et taux de change, le prix de lancement de l’iPhone 11 – et 11 Pro- n’est pas le même selon les pays. Relevé des compteurs sur les principaux marchés.

Apple a lancé, ce 10 septembre, la nouvelle gamme d’iPhone 11 – Pro et Max- sur ces principaux marchés aux quatre coins de la planète.

Si la pré-commande sera ouverte dès le 13 septembre, la disponibilité des nouveaux smartphones est annoncée dans les Apple Store et certains distributeurs le 20 septembre.

En France, la gamme de prix s’étend de 809 € à 1159 € selon les modèles. Cependant, à l’instar des précédents lancements, on constate une différence du prix de lancement ( parfois significative) selon les pays. Selon le panorama réalisé par Statista , » l’Hexagone ne fait toutefois pas partie des pays où le prix d’achat de l’iPhone est le plus bas. Les plus chanceux, qui pourront se procurer l’iPhone 11 au États-Unis ou au Japon, débourseront respectivement 699 $ (633 euros au taux de change actuel) et 74 800 ¥ (628 euros) hors-taxes. Même en appliquant les taxes locales (autour de 8 % en Californie) ou nationales (10 % pour le Japon au 1er octobre), les prix finaux restent inférieurs à 700 €. »

Parmi les moins bien lotis, on trouve les Indiens et des Russes avec des prix de lancement de 820 € et 830 € pour l’iPhone 11 (64 Go) et respectivement 1262 € et 1245 € pour l’iPhone 11 Pro.