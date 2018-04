iPhone : Apple planche sur un écran incurvé et contrôlé sans contact

Apple développerait un écran permettant aux utilisateurs d’iPhone de contrôler certaines fonctionnalités du terminal en passant son doigt au-dessus de celui-ci, le tout sans contact, indique Bloomberg. La firme dirigée par Tim Cook plancherait aussi sur un écran OLED incurvé différent de ceux déjà présents sur le marché.

Un contrôle sans contact de l’écran

La fonction de contrôle sans contact de l’écran permettrait aux utilisateurs d’iPhone d’effectuer différentes tâches en déplaçant leur doigt au-dessus de l’écran sans le toucher. Une telle technologie ne serait vraisemblablement pas au point avant au moins deux ans. Faut-il encore qu’Apple la valide, indique la source proche du dossier. Il faut dire qu’Apple, à l’instar de nombreuses firmes IT, expérimente fréquemment de nouveaux concepts sans forcément les mener à terme.

L’approche de la firme de Cupertino en la matière serait différente des concepts tels que le Project Soli signé Google ou encore Air Gestures de Samsung. En effet, il s’agirait d’intégrer la technologie directement dans l’écran plutôt que d’exploiter des caméras ou des capteurs de mouvement.

L’utilisateur pourrait ainsi, par exemple, accéder à un aperçu de vidéo ou de photo en passant simplement son doigt au-dessus de celle-ci.

La technologie intégrée dans l’écran serait capable de détecter lorsque les doigts de l’utilisateur sont suffisamment proches de l’écran afin de déclencher une réponse.

Il ne s’agirait toutefois pas de remplacer l’aspect tactile des écrans d’iPhone mais de venir en complément de celui-ci pour des tâches spécifiques.

Des brevets sur ce sujet ont déjà été déposés par Apple il y a cinq ans.

Un écran incurvé spécifique

Une autre source précise qu’Apple développerait un écran OLED s’incurvant progressivement du haut vers le bas. Il serait différent de ceux du Samsung Galaxy S9.

Il s’agirait de différencier de futurs iPhone des terminaux mobiles Android haut de gamme, tels que les appareils signés Samsung ou encore Huawei.

Dans un marché encombré, Apple a déjà pris des initiatives pour innover en termes d’interface utilisateur, notamment avec le 3D Touch étrenné sur l’iPhone 6s.

Le groupe travaille aussi sur un écran à technologie MicroLED censé remplacer l’écran OLED (de l’iPhone X) sur de futurs iPhone. Cette technologie doit se traduire par des écrans plus fins, plus lumineux et consommant moins d’énergie que les écrans OLED, tels que ceux qui équipent l’Apple Watch et l’iPhone X.

Mais, cette année, Apple pourrait lancer deux iPhone à écran OLED ( de 5,8 et de 6,5 pouces) et un autre avec écran bord à bord LCD de 6,1 pouces et APN TrueDepth.

(Crédit photo : @Apple)