« iPhone de l’intelligence artificielle » : ce que l’on sait du projet d’OpenAI

Le Financial Times (FT) rapporte que Jony Ive était en discussions « sérieuses » avec OpenAI pour construire « l’iPhone de l’intelligence artificielle », avec l’aide de plus d’un milliard $ de financement du PDG de Softbank, Masayoshi Son.

Depuis son départ d’Apple, Jony Ive et son agence de design LoveFrom ont été impliqués dans un certain nombre de projets matériels – plus récemment une platine vinyle en édition spéciale d’un fournisseur britannique de technologie audio domestique appelé Linn.

Le FT donne quelques détails sur le projet de matériel d’IA entre Jony Ive et OpenAI.

Selon ses informations, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, envisage d’utiliser LoveFrom pour développer le premier appareil grand public d’OpenAI, les deux hommes ayant apparemment discuté de ce à quoi ressemblerait un tel produit lors de séances de brainstorming chez Jony Ive à San Francisco.

Un « iPhone de l’intelligence artificielle » avec OpenAI

Selon trois personnes proches du projet, Jony Ive et Sam Altman visent à créer un appareil offrant une « expérience utilisateur plus naturelle et intuitive » pour interagir avec l’intelligence artificielle.

Les deux hommes se sont apparemment inspirés de la façon dont la technologie d’écran tactile de l’iPhone d’origine a contribué à révolutionner notre interaction avec l’Internet mobile.

Et il semble qu’il existe déjà un soutien financier sérieux pour le projet, après qu’il a été rapporté que le PDG de Softbank, Masayoshi Son, offrait un financement pour cet effort.

En effet, Masayoshi Son aurait fait pression pour que le concepteur de puces britannique Arm (dont Softbank détient une participation de 90 %) joue un rôle central dans le projet.

Selon les sources du Financial Times, le projet avec OpenAI pourrait permettre à Jony Ive de contribuer à la création d’un appareil interactif moins dépendant des écrans – après qu’il ait précédemment exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation compulsive du mobile par de nombreuses personnes.

Cependant, il convient de noter que le projet serait encore à ses débuts et que plusieurs idées différentes pour l’appareil seraient encore à l’étude. Cela dit, les discussions sont qualifiées de « sérieuses ».

Masayoshi Son, principal financier de « iPhone de l’intelligence artificielle »

Jony Ive a travaillé pendant des années aux côtés de Steve Jobs chez Apple, et sa contribution à la renaissance d’Apple ne saurait être surestimée, selon le PDG Tim Cook.

Le designer britannique a également été décrit par Steve Jobs d’Apple comme son partenaire spirituel au sein de l’entreprise.

Steve Jobs considérait Jony Ive comme l’un de ses amis les plus proches et a déclaré un jour que le designer « a plus de pouvoir opérationnel que quiconque chez Apple, à l’exception de moi ».

Il a conçu les produits révolutionnaires d’Apple, allant de l’iMac G3 de 1998 à l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad de première génération.

Jony Ive a quitté Apple fin 2019. Leurs derniers liens remontent à juillet 2022, lorsque Apple a mis fin à son accord de conseil Jony Ive.

Tom Jowitt, Silicon.co.uk