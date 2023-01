IT durable : Fairphone se renforce avec une levée de 49 millions €

Près de 10 après son lancement commercial, Fairphone boucle son dixième round de financement qui est aussi le plus important : 49 millions d’euros.*

La société néerlandaise qui vient de lancer la quatrième version de son smartphone durable – Fairphone 4 – va utiliser les fonds » pour renforcer son positionnement et sensibiliser davantage à l’équité et à la durabilité dans l’industrie électronique. » selon un communiqué.

There is no such place as “away”. Our stuff always ends up somewhere 🤯 It’s still important to recycle, but first try these four R’s and no, “Replace” is not one of them:

Reduce: buy only what you need

Reuse: pass it on, swap it, resell it

Repair instead of replace

Recycle! pic.twitter.com/75BLlLK0qP

— Fairphone (@Fairphone) January 25, 2023