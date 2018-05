ITSM : BMC Software racheté par KKR

BMC Software change à nouveau d’actionnaires. Le fonds d’investissement KKR a confirmé mardi racheter l’éditeur auprès du groupe d’investisseurs qui l’avait acquis en 2013. Les fonds Bain Capital et Golden Gate Capital pilotaient ce groupe. Ensemble, avec GIC, Insight Venture Partners et Elliott Management, ils avaient investi 6,9 milliards de dollars.

Le montant de la nouvelle opération n’a pas été communiqué. Néanmoins, selon Reuters, il pourrait dépasser les 8,5 milliards de dollars. Soit le rachat le plus important assumé par le fonds américain KKR depuis la crise financière de 2008.

« BMC a étendu son champ d’action à de nouveaux marchés IT. Pour répondre aux besoins en constante évolution d’entreprises mondiales », a déclaré KKR dans un communiqué.

Aujourd’hui, BMC revendique plus de 10 000 clients, « dont 92% du classement Forbes Global 100 », et emploie plus de 6 000 personnes dans 30 pays, France incluse.

L’écosystème BMC

Fondé en 1980, l’éditeur basé à Houston (Texas) fournit des solutions de : gestion des services informatiques (ITSM, IT Service Management), cloud management, automatisation, optimisation informatique et mainframe.

« Avec le soutien de ses investisseurs, BMC a considérablement augmenté ses capacités d’innovation technologique et de mise sur le marché au cours des cinq dernières années », a déclaré Peter Leav, président et CEO de BMC.

Aujourd’hui, « nos perspectives de croissance restent solides », a-t-il ajouté. Aussi, « l’engagement des équipes BMC permet de fournir aux clients des solutions et des services innovants. Avec l’aide de notre écosystème étendu de partenaires » et du fonds new-yorkais.

Le rachat de BMC Software par KKR devrait être finalisé au troisième trimestre 2018.