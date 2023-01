ITSM : Rémi Trento, nouveau directeur général de ServiceNow pour la France

En provenance de Microsoft France où il a dirigé son département finance et assurance durant trois ans, Rémi Trento est désormais le directeur général de ServiceNow pour la France. Il succède à Yannis Daubin qui avait pris ses fonctions en 2021.

A la tête de la filiale du leader de l’ITSM, sa mission principale sera de pousser l’adoption de sa solution Now Platform en France qui constitue un marché prioritaire où elle revendique « environ 80% de clients issus du Fortune 500.»

Rémi Trento est un « vieux routier » des fonctions commerciales dans le secteur IT. Il a a débuté sa carrière chez IBM en 1996 en tant que Customer Success & Project Lead. En 1998, il exerce comme ingénieur commercial chez GeoTel . En 2002, il rejoint l’équipe commerciale de Cisco durant près de 15 ans jusqu’à devenir Head of Sales en charge du pôle « finance et assurance ».

En 2018, il fait un passage éclair de 7 mois comme directeur général de la filiale française de CA Technologies.

Rémi Trento esr diplômé de PolyTech à Sophia Antipolis.

ServiceNow, toujours leader de l’ITSM

ServiceNow est confirmé comme le leader de l’ITSM par le dernier Magic Quadrant de Gartner. Comme l’an dernier, ServiceNow a droit à un bon point pour sa présence géographique et son haut niveau d’investissements.

Selon le cabinet spécialisé, le marché de l’ITSM a évolué sur deux plans. D’un côté, une extension

« horizontale » des offres, qui dépassent le cœur fonctionnel traditionnel de l’ITSM pour toucher plus nettement aux métiers. De l’autre, une extension « verticale » ; en l’occurrence, le développement de stratégies sectorielles.

Une transformation qui l’a poussé à changer sa terminologie pour évoquer les offres du marché : les « outils » cèdent leur place aux « plates-formes ». En toile de fond, un marché encore très disparate, que ce soit sur la maturité des briques natives, la diversité des intégrations tierces (type SIRH) et l’unification de l’expérience client.