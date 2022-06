ITSM et RH : ServiceNow absorbe Hitch Works

Rompu aux opérations de croissance externe, ServiceNow confirme acquérir Hitch Works, une plateforme de gestion des compétences et de mobilité interne.

Fondée en 2019, basée à Seattle (Washington), Hitch a développé une offre alimentée par une intelligence artificielle (IA) conçue pour renforcer l’adéquation entre talents et projets internes de grands comptes et entreprises de taille intermédiaire.

Pour ce faire, la solution cartographie et planifie l’offre et la demande de compétences à l’attention des équipes en charge, des ressources humaines aux directions métiers.

Alignement talents et projets

« La gestion des compétences a longtemps été cloisonnée, avec des solutions ponctuelles multiples et des processus fragmentés qui ne fonctionnent pas bien ensemble », a déclaré Gretchen Alarcon, VP et directrice de l’activité HRSD (HR Service Delivery) de ServiceNow. « Avec Hitch, ServiceNow va rationaliser la recherche de compétences via une plateforme unique » pour aider les décideurs à « aligner » compétences et projets, a-t-elle ajouté.

En rachetant Hitch, ServiceNow ajoute donc une brique d’intelligence sur les compétences à sa plateforme Now de gestion des services informatiques et de l’expérience utilisateur. Les flux de travail employés (employee workflows) seront les premiers concernés.

Aussi, ServiceNow prévoit d’étendre ultérieurement les capacités de Hitch à l’ensemble de son portefeuille : services IT, clients et développeurs.

Chez Hitch Works, la fondatrice Kelley Steven‑Waiss, qui fut DRH et responsable de l’innovation de HERE Technologies, et la directrice générale Heather Jerrehian, cofondatrice de How Women Invest (capital-risque), vont intégrer le top management de ServiceNow.

La transaction, dont le montant reste confidentiel, serait finalisée dans les semaines à venir.

L’opération fait suite aux rachats d’Element AI, jeune pousse canadienne d’intelligence artificielle, et de l’entreprise berlinoise Swarm64 par ServiceNow.

(crédit photo @servicenow)