JavaScript séduit 12,4 millions de développeurs dans le monde

JavaScript reste le plus populaire des langages de programmation à l’échelle mondiale, devant Python et Java, selon un rapport livré par SlashData.

Quels langages de programmation séduisent le plus grand nombre de développeurs ?

JavaScript est le plus populaire, avec une communauté désormais estimée à 12,4 millions de développeurs à l’échelle mondiale, selon le rapport de SlasData*.

JavaSript reste donc le plus utilisé (qu’il soit le langage principal ou secondaire), en particulier pour des projets web et cloud. « Même dans des domaines du logiciel où Javascript est moins populaire, comme la sicence des données ou les réalités augmentée (AR) et virtuelle (VR), plus d’un cinquième des développeurs l’utilisent pour leurs projets », a souligné la société britannique d’analystes dans son rapport sur les programmeurs.

Les développeurs peuvent utiliser et maîtriser plusieurs langages de programmation pour différents projets. Les langages Python et Java font toujours partie des plus appréciés.

JavaScript, Python, Java et les autres

Python compte désormais 9 millions d’utilisateurs, dont 2,2 millions de nouveaux développeurs acquis l’an dernier. Python est plus particulièrement apprécié des développeurs en machine learning et des data scientists.

De son côté, Java (8,2 M de développeurs actifs à l’échelle mondiale) est toujours populaire dans l’écosystème mobile et le cloud.

Les trois langages qui suivent au classement ont atteint ou franchi le cap des 6 millions de développeurs : C/C++ (6,3 M), employé notamment dans le secteur du jeu vidéo et des objets connectés, PHP (6,1 M), apprécié des développeurs web et cloud, et C# (6,7 M), utilisé pour différents applications, du desktop à la réalité augmentée.

Mais une fois encore, c’est Kotlin dont la communauté affiche l’une des plus fortes crossance, passant de 1,1 M de développeurs au 4e trimestre 2017 à 2,3 M au 3e trimestre 2020. « Une tendance qui s’explique largement par la décision de Google de faire de Kotlin son langage préféré pour le développement Android », a souligné SlashData.

Malgré tout, avec 2,4 M de développeurs au compteur, Swift, le langage des plateformes Apple, a devancé de peu Kotlin en popularité cette année.

Go (1,5 M), Ruby (1,5 M), Objective C (1,4 M), Rust (0,8 M) et Lua (0,8 M) arrivent ensuite. SlashData observe que les communautés de développeurs de Ruby et Lua ont cessé de croître ces trois dernières années. En revanche, Go et Rust attirent de nouveaux développeurs. Grimperont-ils dans les classements à venir ?

*Pour la 19e édition du rapport « Developer Economics – State of the Developer Nation » plus de 17 000 développeurs dans 159 pays ont été interrogés entre juin et août 2020. Quant aux estimations présentées, elles s’appuient sur deux éléments : le nombre de développeurs dans le monde estimé à 21,3 millions mi-2020 par SlahsData, d’une part, les résultats de ses enquêtes semestrielles qui couvrent « des dizaines de milliers de développeurs », d’autre part.