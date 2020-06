Jean-Marc Dessalas, nouveau DSI de Filiassur

Le courtier en assurances Filiassur a un nouveau DSI. En provenance de HomeServe Group, il va intégré le Comité exécutif et reportera à son Président.

» Au sein du Groupe Filiassur, Jean-Marc Dessalas aura la responsabilité de la digitalisation des parcours clients et des processus internes. Il sera également en charge des projets d’innovation et pilotera l’ensemble des chantiers de transformation du Groupe. » explique Filiassur.

Diplômé d’un Master en Robotique et Intelligence Artificielle de l’Université Pierre & Marie Curie (Université de la Sorbonne), Jean-Marc Dessalas a commencé sa carrière en 1997 en tant que consultant chez Braintec, avant de passer par IBM et Europcar où il a exercé comme directeur des opérations IT .

Créé en 2007, Filiassur conçoit et distribue des services d’assurance pour les particuliers.

